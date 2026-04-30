Патриотический фестиваль в Грязинском округе собрал 12 тысяч участников

Масштабный патриотический фестиваль прошёл в Грязинском округе при поддержке Ассоциации ветеранов СВО. Его участниками стали 12 тысяч человек — от школьников до ветеранов. Событие посетили заместитель губернатора Липецкой области Роман Балашов, Герои России Андрей Богатов, Борис Нижевёнок и политолог Максим Шугалей.

На фестивале работали интерактивные площадки: выставка вооружения, полоса препятствий, управление FPV-дронами. Показательные бои устроили воспитанники военно-патриотических клубов. Организатором выступила группа «Маэстро». На сцене выступили: Виктория Цыганова, группа «Покров», Аким Апачев, Александр Ванюшкин.

«Такие фестивали наглядно демонстрируют сплоченность нашего общества, единство в вопросах защиты интересов и суверенитета страны. Вместе мы преодолеем любые трудности, не дадим врагам и недоброжелателям пошатнуть стабильность и процветание нашей Родины», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.