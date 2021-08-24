Пять районов Липецкой области приступили к уборке сахарной свёклы. На 23 августа она была выкопана с двух тысяч гектаров. Получено 60,8 тысяч тонн. Массовая уборка свёклы стартует в конце августа – начале сентября, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области. В этом году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13%. Аграриям предстоит убрать 110 тысяч гектаров.

Переработку свёклы нового урожая ведёт Лебедянский сахарный завод. На сегодня на заводе переработано более 42 тысяч тонн сахарной свёклы, выработано 4,9 тысячи тонн сахара. Сахаристость свёклы – выше 18. Еще два завода, Грязинский и Добринский, планируют запуститься на этой неделе. Оставшиеся три откроют новый сезон переработки в сентябре.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам прошлого года Липецкая область заняла первое место в стране по производству сахара. В 2020 году у нас был самый большой в стране выход сахара из сахарной свёклы и самая лучшая сахаристость.