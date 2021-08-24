Железнодорожный тур запустят в Липецкой области. Туристическая программа стартует 17 сентября. Путешествие пройдет по маршруту Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва и будет посвящено дню рождения Льва Толстого. Это будет классический вариант железнодорожного тура выходного дня, который не предполагает остановки в гостиницах. Экскурсионный отдых организуется в городах, где поезд делает остановки. Ночь туристы проводят в дороге.

Первой точкой маршрута станет старинный Елец. Туристы увидят Красную площадь, Вознесенский собор, построенный по проекту создателя Храма Христа Спасителя Константина Тона, Великокняжескую церковь в стиле модерн. Гости также смогут заглянуть в магазин «Елецкие кружева» и приобрести местные сувениры.

В Лебедяни будет организована обзорная экскурсия с посещением Тяпкиной горы, Ново-Казанского собора, высокой набережной реки Дон. Яркой точкой маршрута станет программа на станции «Лев Толстой», которую называют станцией «остановившихся часов». Участники поездки увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого и выставку «Для будущих людей». Программа предполагает гастрономические удовольствия – будет организована дегустация канапе с бульонкой по-борзовски и астаповской настойки.

В Липецке, кроме обзорной экскурсии, посвящённой открытию Петром Великим минеральных вод, планируется интерактивный отдых. Гости увидят живую картинку развлечений отдыхающих XIX века – игру в крокет. У участников тура будет возможность попробовать себя в старинной игре и отведать минеральной воды в новом бювете. Утром 19 сентября туристы прибудут в Москву.

Первыми участниками путешествия станут 70 человек. Большинство – семейные люди старше 40 лет. Все места в туре были забронированы ещё за месяц до начала путешествия. Большой интерес к новому маршруту эксперты объясняют гармоничной программой, в которой сочетаются познавательный и развлекательный отдых, а также доступными ценами.

Планируется, что вторая поездка по новому маршруту состоится в конце октября. Сейчас в разработке ещё две программы железнодорожных путешествий по Липецкой области. В частности, один из туров может быть посвящён фестивалю военно-исторической реконструкции «Русборг».

«Железнодорожный туризм интересное направление, которое сейчас развивается и становится востребованным. Нам интересна эта сфера. Липецкая область богата природными и историческими достопримечательностями. Уверен, туристов заинтересует наш прекрасный регион», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.