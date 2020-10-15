Полицейские в Добринском районе применили оружие, чтобы остановить автомобиль, на котором скрывались подозреваемые в краже

В Липецкой области полицейские применили оружие для остановки автомобиля, на котором скрывались подозреваемые в кражах, сообщает “МВД медиа”.

В дежурную часть ОМВД России по Добринскому району Липецкой области почти одновременно поступили два заявления о кражах имущества из автомобилей в селе Хворостянка. Владельцы автомобилей сообщили о том, что неизвестные в ночное время похитили аккумуляторы, магнитолы с колонками, компрессор, резиновую лодку и удочки. Предварительная сумма ущерба составляет порядка 30 тысяч рублей.

Полицейские, которые приехали на место происшествия, получили сведения о причастности к кражам местного жителя, который может передвигаться на автомобиле отечественного производства. Ориентировка на транспортное средство незамедлительно была передана всем нарядам.

Старший государственный инспектор ГИБДД ОМВД России по Добринскому району капитан полиции Алексей Полянский и инспектор ДПС лейтенант полиции Артём Донских во время несения службы на автодороге «Грязи-Добринка» заметили схожий по приметам автомобиль. Требование полицейских остановиться водитель легковушки проигнорировал.

Началось преследование. Поскольку водитель автомашины не подчинился неоднократным законным требованиям сотрудников полиции об остановке, а также для предотвращения аварийной ситуации и пресечения попытки нарушителя скрыться полицейские вынуждены были применить табельное оружие, о чём заранее предупредили водителя. Автоинспектор произвёл два предупредительных выстрела и три по колёсам.

После этого машина остановилась. Никто из участников погони не пострадал. 23-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир были задержаны.

Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность фигурантов к двум кражам в селе Хворостянка. Получены признательные показания. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по пунктам «а, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 15-летнему подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

23-летнему мужчине назначено наказание в виде 15 суток административного ареста, поскольку в ходе разбирательства выяснилось, что водитель управлял транспортным средством, которое не было зарегистрировано в установленном порядке, без ремня безопасности, не имея права управления. К тому же на автомобиле использовались подложные государственные номера. Сотрудники полиции составили на нарушителя шесть административных протоколов.