Правда ли, что места в Березнеговатке заколдованные?

Сотрудники редакции и постоянные друзья газеты преодолели на двухколёсном транспорте более 50 километров, чтоб узнать об этом

ОГО! КАКОЕ СКАЗОЧНОЕ СЕЛО!

Надо сказать, что в районной газете с этой стороны на старинное русское село Березнеговатка (примерно 1782 г.) вряд ли кто смотрел. Все обычно интересовались центнерами, надоями и людьми, их добывавшими. А тут сразу такое! Поводом послужила изданнная в Твери в 2019-м году книга Валерия Матыцина «Про Березнеговатку. Про Добринку. Про нас», в какой автор, ранее проводивший все каникулы у бабушки с дедушкой и даже учившийся в местной школе в 1966-68-м годах в 4 и 5 классах, в главе «Колдовские тайны Березнеговатки» очень интересно описывает эти самые местечки, хорошо знакомые каждому селянину.

Эта книга Валерия Матыцина сподвигла нас проделать большой путь, чтобы узнать, правда ли места в Березнеговатки таят в себе столько волшебства.

— Ого, какая у вас сказочная Березнеговатка! — воскликнула наш редактор Т.В. Шигина. — Надо с ней поближе познакомиться и про колдунов получше узнать.

Разве можно в этом отказать? Поехали!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧАЛИСЬ!

Чтобы добраться из Добринки до здешних мест, просто невозможно миновать либо Демшинку с Отрожками, либо Московку с Мазейкой. Так что решили в одну сторону ехать через Демшинку, чтобы заодно и у батюшки на своё расследование взять благословение, а обратно — через Мазейку — посмотреть другой край достаточно огромной Березнеговатки, состоящей из нескольких частей (Зипуновка, Кумшеватка, Пески, Черкесовка, Пионеровка, Блинцовка, Майский, Роговка, Глуховка). Как раз о последней и идёт речь в книжке. Всё-таки недаром она так называется…

В 7 утра, встретившись у памятника Мжачеву в п. Добринка, 10 путешественников, среди которых была главный редактор «Липецкой газеты» Г.В. Чернышова, отправились в дорогу. И сразу — приключения. Как же без них! Одна из велосипедисток прямо накануне купила себе велик. И новичок, услышавший про расстояние и обратное возвращение примерно в то же время, только вечером, видимо, «обезумел» от такой дальней для него дорожки и совершенно отказывался ехать. За это стал своеобразным переходящим знаменем, и все смогли оценить его «достоинства». У ещё одного велосипедиста вдруг ни с того ни с сего стал прокручиваться руль, хоть накануне хозяин проверил всё по сто раз.

Наверно, связь с недоброй силой началась! Уже от Добринки. Ехали-то про колдунов узнавать.

ПЕРЕКРЕЩУСЬ-КА ТРИ РАЗА…

«Я веду светский образ жизни, но на всякий случай перекрещусь три раза. Предлагаю и читателю сделать это», — пишет В. Матыцин.

Оно и нам не грех, рука не отсохнет. И сделали мы это ни где-нибудь, а в Михайло-Архангельском храме с. Демшинка (кстати, все разрушенные церкви того околотка, в том числе в Березнеговатке, тоже были Архангельскими, только открывались в разное время 18-19-го веков).

Нас радушно встречает настоятель Михаил Пуриче, рассказывает об одном из немногих храмов нашего района, уцелевших чудом от полной разрухи. (Истории сёл, которые мы проезжали, тоже одна из важных составляющих проекта «ДВ»).

— Богослужения начались в середине 19 века, — рассказывает батюшка, — но сначала церковь была деревянной, потом на тщания прихожан построили кирпичную с красивейшим иконостасом из фарфора, сделанным по принципу Архангельской церкви с. Мордово. Затем наша стала складом во время советской власти, почти разрушилась. И лишь с приходом Александра Адоньева храм обрёл свою вторую жизнь…

— Отец Михаил, как Вы думаете, колдуны есть на самом деле? — задаём вопрос настоятелю.

— Недобрые люди всегда были, есть и будут, — отвечает он, — Господь нам попускает зло, чтоб мы лучше могли оценить добро.

Батюшка нас благословляет, и путь продолжается в Березнеговатку.

В Демшинке есть замечательный благоустроенный пляж, где можно немного восстановить силы в знойный день, а затем двинуться дальше – в Березнеговатку.

Галина Чернышова, главный редактор “Липецкой газеты”, тоже решила с нами узнать, живут ли колдуны в Березнеговатке.

СТРАШНО ХОДИТЬ ПО МОСТУ

Вот мы и добрались. Нас интересует Глуховка, и всё, что тут происходило (происходит). Эту часть села найти легко. Ориентиром может служить новый ДК: заколдованные места — за его «спиной».

«Сразу за кладбищем, справа-налево протекал ручеёк. Через него был бревенчатый мост, засыпанный сверху землёй. На этом мосту, особенно в ночные часы, у людей появлялось сильное чувство страха, поэтому все пешеходы в тёмное время суток старались как можно быстрее миновать это место, — сказано в книжке. — Много недоброго здесь происходило».

В этом теперь заросшем водоёме у кладбища (на заднем плане) все хоть и боялись купаться, но всё равно ныряли.

Мы рядом с ним, точнее, прямо на мосту. Кругом — заросли. Теперь-то мало кто знает, что там такой мостик был: всё заасфальтировано. Дорога как дорога.

Тот самый заколдованный мост. О. Чернышова (справа) столько раз в детстве по нему бегала и ничего не знала об этом.

— Я на все каникулы и праздники сюда к бабушке и дедушке, бывшему парторгу хозяйства Михаилу Тимофеевичу Солопову, приезжала. Они вот рядом жили, и не знала, что мост заколдованный, — удивляется сама себе одна из наших спутниц Олеся Чернышова.

КОЛДУЙ, БАБКА, КОЛДУЙ, ДЕД!

Кто, как не местные жители, особенно старожилы, расскажет, что с ними тут случалось? С большим желанием нашей группе поведали о детстве и юности шустрые бабули (тьфу-тьфу), 88-летняя Анастасия Михайловна Смольянинова и 91-летняя Раиса Николаевна Посаднева.

— По одной жутко нам здесь тогда было ходить, только шайкой впотьмах по нему шли, — вспоминает баба Рая. — То рычал кто-то на мосту. Может, и нарочно пугали нас, кто его знает.

— А обойти это место нельзя было? — спрашивают главный редактор «ЛГ» Галина Чернышова и сотрудница МФЦ Светлана Антюфеева.

— Да как же ты его обойдёшь! — немного возмущаясь незнанием здешних мест, отвечает другая наша собеседница. — Справа — вообще, кладбище, слева — вода.

— А зачем вы по нему ночью-то ходили? — опять наши путешественники интересуются у живущей всю жизнь неподалёку от моста бабы Насти.

— Бегали на улицу, на Майский (выезд на Мазейку) или в Роговку (выезд на Демшинку), — смеясь, говорит она.

— Это не женихи к вам, а вы с ужасом к ним? — шутим над их ситуацией.

Соцработница Н.М. Ковыльникова, 91-летняя Р.Н. Посаднева и 88-летняя А.М. Смольянинова помнят, как с ужасом переходили мост с недоброй славой.

А ЗА СПИНОЙ КТО-ТО ИДЁТ!

— Да что и говорить, — вступает в разговор соцработница, в недавнем прошлом педагог с многолетним стажем Наталия Михайловна Ковыльникова, — до сей поры местные с огромной опаской по темноте здесь бегут. Раньше, бывало, летишь здесь сломя голову, отдежурив в старом клубе (примерно до 1987 действовал) или школе. (Была старая, теперь уже разрушенная, выросшая из церковно-приходской и действовавшая до 1986-го года, пока не открыли новую). Всегда кажется: за спиной кто-то дышит.

— Конкретно кого заколдовали, знаете? Или что-то здесь случалось?— спрашивает наша группа.

— Да по-разному бывало, — отвечают все три в один голос, — заколдованных не встречали, а так люди то лошадь белую видели на мосту, то собаку. Стоят и не уходят! Каково!

ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ — НЕТ

Едем по селу, интересуемся у других жителей. И обращаемся теперь к мужчинам. Нашли контакты местного друга детства Валерия Петровича Матыцина — 74-летнего Алексея Ивановича Корнева, какой после школы окончил техникум, уехал в Якутию и жил там до пенсии. Сейчас вернулся в Липецк и часто живёт в родной Березнеговатке, почти рядом с мостом. Мужчина смеётся:

— В детстве разговоры ходили, что рядом с мостом жила колдунья, помню-помню. Однажды уже достаточно взрослыми вышли из клуба, один из наших чуть раньше от нас ушёл. Заходим по дороге к нему: он весь белый, как полотно, кричит: «Дайте мне ножик, я её прирежу!». Была полная тишина, как только он подошёл к мосту, вдруг налетел небольшой вихрь, поднял пыль с моста, затрепал дремавшие деревья, и листья как посыплются! Хотите верьте, хотите нет!

СИДИШЬ — НЕ ДЫШИШЬ

— В нашем детстве и было разговоров, что про колдунов и оборотней, — ещё больше нагоняет жути Александр Васильевич Перов, родившийся в 1949-м в соседней Студёнке и лишь 20 лет назад ставший березнеговатцем, зато его матушка и тётушки.

А.В. Перов помнит из детства много баек про колдунов.

— Родом отсюда и жили как раз в нескольких метрах от «страшного» моста. — Рассказы их я любил в детстве слушать. Сидишь, ноги под себя на кровати подожмёшь, не дышишь. Вдруг кто из-под неё схватит. Друг же мой Лёха никого не боялся. Выслушает, берет фуфайку и идёт спать в кусты, поближе к реке. Отец его, сонного, назад потом тащит.

— Зачем же вас, детей, пугали тогда?

— Наверно, специально: отец с матерью целый день в поле. Мы — сами себе воспитатели. Так хоть немного побаивались. Да и как не бояться, если простые жители пустили на постой мужика. Дед позвал его на печку спать: там теплее. Среди ночи постоялец его разбудил и говорит: «Глянь, ты кто. Сейчас в лес с тобой побежим, не то утром пристрелят». Дед осмотрелся: весь лохматый, как медведь. Оказалось: оборотня-колдуна в дом пустили. Страх один. Сам, бывало, лежишь, не спишь. Вдруг родители тоже над кем-нибудь «сжалятся».

И Василий Александрович Ситников, 1947 г.р., много баек знает про колдунов, даже сам, говорит, в непростые истории попадал. Он жил в детстве на Песках, там была ферма со сторожкой.

В.А. Ситников — мастер рассказывать страшные истории.

— В 7-8 классах со сторожами играл в карты, другой забавы по вечерам зимой не было у нас. Поиграли, пошёл домой. Час иду, другой, из сил выбился. Я ведь столько раз ходил там — домой не попаду. До того дошло, что лёг на снег, прислушался: где-то жужжала мельница. И я пошёл на звук, но это был другой конец села. Моя мама-покойница тогда грешила на одну местную женщину, и мы её дом обходили стороной. Наверно, не зря.

Слушать от Ситникова — не переслушать. Как-то уже взрослых, по его словам, парней от дома увёл гусь. Присядет, вроде хромой, они — за ним. Отлетит чуть, парни — следом. Опомнились лишь на рассвете в Солонцах (под Талицким Чамлыком), когда услыхали то ли смех, то ли гоготание. Но ни гуся, ни кого-либо.

ХОТЕЛИ ПОПУГАТЬ

Обратились мы и к более молодому поколению. Заодно спросили, так же ли они боялись купаться в водоёме, что был рядом с кладбищем, как автор книги, или нет.

— Мы там всегда купались, только со стороны кладбища ныряли, ближе к асфальту — боялись: тут можно было, сказывали, на подмытый гроб наступить, — говорит одна местная дама. — Вот мы и опасались туда подплывать.

— А мы могли набросить на себя белые простыни и засесть у моста, — вспоминает Зинаида Александровна Дергунова, родившаяся в Березнеговатке. — Как-то решили песковских девушек попугать. Но надо было, чтоб они из старого клуба пошли именно по этому мосту, а не через кладбище, и послали к ним специального «регулировщика». Прошагали девчонки мост — и мы за ними вылетаем в белом. Как завизжат, помчались, что есть духу! Потом они остановились, и мы специально тоже. Побегут — и мы следом. После долго с нами не разговаривали в школе.

— А как они узнали-то?

— Мы сами со смехом раскололись!

— Если б вы их так у кладбища встретили, эффект, наверно, «усилился».

— Мы думали, но не рискнули…

ЗНАЛИ СЛОВО

— Никаких колдунов не встречала, но мама на одну женщину говорила, что недобрая, — рассказывает Людмила Васильевна Маркович, чей дом-квартира стоит самым крайним к мосту. Мои бабушка Пелагея Викторовна Телегина, её сестра Прасковья Викторовна Матыцина, родившиеся в конце 19-го века, и потом мама Мария Дмитриевна Телегина, 1923 г.р., лечили молитвами от сглазу, детей от испуга. До врачей людям было добираться далеко, не на чем ещё, особенно зимой или ночью. Насколько помню, вылечивали и «молочницу» (мастопатию) у женщин, и на пальцах «волосню» (панариций), и пупочную грыжу у младенцев. Все им были очень благодарны. Ночью запросто могли прийти, бабушка вставала и начинала лечить.

Людмила Маркович поведала о своих родственницах, лечивших молитвами людей.

— У Вас в памяти какие-то картины из детства остались?

— Помню: она как-то ножом заговаривала боль в груди у женщины.

— А за привороты-отвороты мужчин ваши родственницы брались?

— Никогда! Только добро с молитвой приносили, — утверждает женщина.

— Вот и батюшка в храме нам сказал, что можно вылечиться Словом Божьим.

СМЫТЬ ГРЕХИ

Многие, особенно старожилы, больше склоняются к тому, что нечисть в тех местах поразвелась из-за того, что разрушили церковь.

«Жители Березнеговатки, — пишет В. Матыцин, — одинаково легко относились к тёмным и светлым силам. Например, молодожёны на свадьбе в самом начале могли целовать икону, а во время какой-нибудь свадебной ссоры желать обидчику, чтоб его «расшиб паралич»…».

В общем, единство и борьба противоположностей. По правде говоря, не сильно отошла от этого и вся наша честная компания. После Березнеговатки мы направились на святой источник, что находится в трёх километрах от села, но уже относится к Верхнематрёнской администрации, на деревне Воля.

Лидия и Николай Телегины, жители Воли, приехали набрать вкуснейшей воды.

Вольцы — выходцы из Березнеговатки, в поисках новых земель и лучшей доли как раз и ушли недалеко. А кладбище у них — прежнее оставалось.

Источник тут был давным-давно, потом затянулся илом. Решил его найти и расчистить Виктор Васильевич Матыцин, житель соседней деревни Берёзовки (название, созвучное не случайно: и берёзовцы наполовину либо березнеговатцы, либо студёнцы, с одинаковыми фамилиями и одной на всех когда-то Архангельской церковью). Вместе с супругой Ольгой Васильевной они сделали доброе дело, посадили вокруг цветы. Виктор Михайлович Крутских всё дальше облагородил, поставил купель. Кругом — чистота и тишина. Вода необыкновенной вкусноты.

Там нас встречала группа велосипедистов-энтузиастов под командованием Наталии Васильевны Жаворонковой, главы Верхнематрёнской администрации.

Отдохнув в тени беседки, утомлённые солнцем велосипедисты направились в обратный путь. Однако уже через Мазейку, где смогли сделать привал в не менее живописном месте — сосновом бору, два десятка лет назад посаженном Николаем Ивановичем Тимирёвым.

Прохлада, запах хвои. Сосновый бор в Мазейке — отличное место для привала в знойный летний день.

Одним словом, наш путь пролегал через 6 администраций, и мы говорим большое спасибо А.И. Двуреченскому, Т.Л. Пчельниковой, Н.В. Жаворонковой, Н.И. Тимирёву, кто радушно встречал нас. Педали крутили все, а некоторые — особенно, не доверив руль никому. Например, ни на минуту не передохнула наш главный редактор Т.В. Шигина, прокурор в отставке С.Н. Перелыгин и О. Чернышова. Честь им и хвала! А живут ли колдуны в Березнеговатке, делать вывод вам, уважаемые читатели. Нам, к счастью, встретились добрые люди.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

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