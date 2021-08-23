Турнир по боксу, посвященный памяти нашего земляка, сотрудника Управления «А» ЦСН ФСБ России Олега Лоськова, стартует завтра, 24 августа, в Задонском районе на базе отдыха «Дружба». Проведение турнира стало уже традиционным, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Соревнования не случайно организованы накануне 1 сентября. В День знаний в 2004 году боевики захватили заложников во время торжественной линейки в школе Беслана (Северная Осетия). При освобождении людей погиб боец группы «Альфа», уроженец Липецкой области Олег Лоськов.

Участие в турнире принимают юноши 12-13 лет, юноши и девушки 14-15 лет, юниоры 16-17 лет. Также пройдут матчевые встречи юных спортсменов 8-11 лет. Финальные поединки и награждение победителей состоятся 28 августа. Соревнования проводятся без привлечения зрителей с учетом рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы региона Игоря Артамонова. В области ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых.

«Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – подчеркивает Игорь Артамонов.