По поручению прокуратуры области прокуратура Советского района г. Липецка организовала проверку по информации СМИ о коммунальной аварии на ул. Стаханова, в результате которой в провал попал легковой автомобиль.
По результатам надзорного мероприятия будет в том числе дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации – Липецкого филиала ПАО “Квадра”, говорится в сообщении прокуратуры области.
Кроме того, следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов двумя жителями областного центра в результате порыва теплотрассы.
По данным следствия, днем 14 января 2020 года двое липчан 31-летний мужчина и 19-летняя девушка получили ожоги разной степени тяжести, обварившись горячей водой в результате порыва теплотрассы на улице Стаханова в Липецке.
В рамках доследственной проверки опрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы коммунальной аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненного здоровью потерпевших вреда.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям как должностных лиц ресурсоснабжающей организации, ответственных за безопасность предоставляемых услуг населению, так и сотрудников органов муниципальной власти, контролирующих деятельность коммунальщиков.
Приветствую вмешательство прокуратуры. Квадра работает в городе на мой взгляд не эффективно. Насмотрелся как работали на ул. 6-й гв. дивизии с 2019 по 2020 год включительно. Что компания делала целое лето, почему не подготовилась к отопительному периоду? Зато тщательно следит чтобы в домах не было перетопа и чтобы за услуги своевременно оплачивали…