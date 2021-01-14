По поручению прокуратуры области прокуратура Советского района г. Липецка организовала проверку по информации СМИ о коммунальной аварии на ул. Стаханова, в результате которой в провал попал легковой автомобиль.

По результатам надзорного мероприятия будет в том числе дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства в деятельности ресурсоснабжающей организации – Липецкого филиала ПАО “Квадра”, говорится в сообщении прокуратуры области.

Кроме того, следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов двумя жителями областного центра в результате порыва теплотрассы.

По данным следствия, днем 14 января 2020 года двое липчан 31-летний мужчина и 19-летняя девушка получили ожоги разной степени тяжести, обварившись горячей водой в результате порыва теплотрассы на улице Стаханова в Липецке.

В рамках доследственной проверки опрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы коммунальной аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненного здоровью потерпевших вреда.

По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям как должностных лиц ресурсоснабжающей организации, ответственных за безопасность предоставляемых услуг населению, так и сотрудников органов муниципальной власти, контролирующих деятельность коммунальщиков.