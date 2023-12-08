Мама мобилизованного бойца обратилась в редакцию с просьбой публично поблагодарить пришедших ей на помощь земляков.

Муж Татьяны Петровны Токарчук когда-то приехал к ним в п. Ильича из Волынской области. Иван Владимирович с профессией строителя оказался востребованным специалистом в одном из передовых тогда хозяйств района. А тут еще местная девушка приглянулась. Одним словом, остался украинский паренек в наших краях навсегда.

Супруги вот уже 41 год живут в счастливом браке. Воспитали пятерых детей. Как многодетная мама Татьяна Петровна вышла на пенсию в 50 лет, до этого четверть века проработав дояркой.

И хотя старшие дети давно выросли, их дом по-прежнему наполнен ребячьими голосами: вместе с родителями живут младший сын (ему сейчас 16) и одна из дочерей с мужем и пятью детишками. В их большой и дружной семье десять человек! Скучать старшему поколению не приходится. Дети занимаются хозяйством, а дедушка с бабушкой за внучатами присматривают.

Вся семья с нетерпением ждет возвращения домой сына Саши, который ушел на СВО по мобилизации больше года назад.

— Александр — наша гордость, — рассказывает мама. — Когда принесли повестку из военкомата, просто сказал: «Я пойду». Он очень возмужал за этот год, говорит, что приобрел много новых друзей. Имеет уже несколько наград. В сентябре приезжал домой в отпуск. Помогал с огородом, копал картошку.

Саша Токарчук, как и другие деревенские ребята, рос трудолюбивым, ответственным пареньком. Эти качества пригодились ему на передовой, когда нужно было обустраивать свой быт в полевых условиях и преодолевать различные трудности.

— Когда Саша нам звонит, обязательно интересуется домашними делами, — продолжает Татьяна Петровна. — Спрашивает, все ли у нас в порядке. Я не могла скрыть от сына несчастье, случившееся у нас. 13 ноября неожиданно вспыхнул стог сена, заготовленного на зиму для бычков. Десять тонн травы сгорели вместе с сеновалом…

Трудно передать словами, как переживала семья эту потерю. Особенно 16-летний Володя, который все лето вместе с отцом косил траву, перевозил ее домой на мотоблоке. Чем теперь кормить скот зимой?

Татьяна Петровна решила обратиться за помощью в районную администрацию. И буквально через три дня к их дому подвезли 10 тюков сена, выделенного семье ООО «Петровский Агрокомплекс». А потом еще 8 тюков люцерны доставили из «Добрыни», куда передала свои земельные паи семья Токарчук. Но и это было еще не все.

— Мы очень удивились, когда молодая продавщица нашего магазина Надя Манаенкова вместе с мужем Максимом привезли нам еще 8 тюков сена из своего хозяйства (они живут в Николаевке). Теперь запасов корма нам надолго хватит и даже останется. Настроение сразу поднялось. Порадовало, что столько отзывчивых людей живут рядом с нами. Всех их хочу поблагодарить через газету: главу района Александра Николаевича Пасынкова и его подчиненных, Анну Николаевну Синегубову, которая работает с пайщиками «Добрыни», супругов Манаенковых и всех-всех, кто оказался неравнодушным к нашей беде. Рассказала об этом и сыну. Саша тоже очень обрадовался за нас.

Татьяна Петровна довольна вниманием, которое их семья получает после ухода сына на спецоперацию. Это не только материальная помощь, как в случае с кормом для животных, но и моральная поддержка. Рассказала, что дважды в этом году была приглашена на праздничные мероприятия в райцентр и в Липецк. Побывала на обоих. Ведь это так важно — сохранять бодрость духа, когда сын находится на передовой, чтобы поддерживать его.

Поинтересовалась у собеседницы, как их семья готовится к встрече Нового года.

— Обязательно нарядим для детей живую ёлочку. У нас за домом высажен небольшой питомник из молодых сосенок. Одну из них и срубим. Саша просил сделать фотографию и прислать ему. Кстати, его звонок в новогоднюю ночь в прошлом году был для нас самым дорогим подарком… А мечтаем только об одном: чтобы наш сын и все ребята вернулись домой живыми и здоровыми, с победой.

Оказалось, что семья Токарчук — наши постоянные и верные подписчики.

— Газету еще моя мама Марфа Петровна Прокофьева выписывала, которая 30 лет проработала в колхозе трактористкой. О ней даже статья была в «Добринских вестях». Тот номер газеты забрала к себе моя сестра, которая живет на Украине. Мы с мужем продолжили семейную традицию. Газету выписываем, не дожидаясь скидок льготных декад. Читаем от корки до корки, знаем все районные новости.