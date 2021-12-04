В Москве состоялся заключительный этап ХХ Съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Президент России обратился к участникам съезда. Владимир Путин отметил, что после выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей.

«Это – отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом, а достигнутый результат – менять жизнь к лучшему.

Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума», — сообщил глава государства.

Именно для того, чтобы голос каждого был услышан, создана «Народная программа». В нее вошли предложения более 2 млн россиян. Люди представляли свое видение развития системы медицины, образования, промышленности и т.д. Предложения, которые поступили в предвыборный период, легли в основу развития страны не на ближайшие 5 лет, они уже сейчас учтены в бюджете страны на следующий год.

В юбилейном съезде партии приняла участие липецкая делегация. «Партию поддержала большая часть избирателей и это не просто так, ведь именно по инициативе «Единой России» приняты решения, которые помогают улучшить жизнь граждан – это и увеличение выплат семьям с детьми, расширена программа расселения аварийного жилья, защита социальных выплат от списания в счёт долгов и многое другое. – прокомментировала делегат съезда, руководитель Липецкого отделения «Молодой Гвардии Единой России» Светлана Карелина. – Перед нами стоят важные задачи, с которыми нам предстоит справиться в ближайшее время, много партийных проектов в разных направлениях, связанных как с улучшением благосостояния людей, так и создания комфортной городской среды и защиты экологии»