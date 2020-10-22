Роман Ченцов встретился с жителями Натальино

Исполняющий обязанности главы Добринского муниципального района Роман Ченцов вместе с активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта встретился с жителями деревни Натальино.

Их резонансное видеообращение нашло не только отклик у властей, но и положительное решение целого ряда насущных для селян вопросов.

На асфальтированной площадке в центре деревушки в назначенный час собрались неравнодушные жители. Тем для разговора было очень много. Но смысл один: необходимо как можно быстрее заняться восстановлением разрушенной инфраструктуры.

— В деревне насчитывается чуть более 30 домов, — от лица селян слово взяла местная активистка Клавдия Цыганова, — в основном здесь живут пенсионеры, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы жалуемся на отсутствие водопровода, колодцы пересохли, и вода в населенном пункте почти закончилась. Старикам приходится просить детей привезти живительную влагу из города. Также у нас нет медпункта и аптеки, ближайшая находится в селе Хворостянка. Чтобы до нее добраться, нужно сделать солидный крюк. Кроме этого, в деревне нет продовольственного магазина. Вернее, он был, и здание отлично сохранилось, но из-за отсутствия покупательского спроса торговая точка была закрыта три года назад. Справедливости ради отметим, что два раза в неделю к нам в Натальино приезжает автолавка. Но к ее работе у нас есть нарекания.

На встрече присутствовал представитель Добринского райпо Константин Будаев. Он пообещал взять вопрос с организацией выездной торговли под личный контроль. Исполняющий обязанности главы Добринского муниципального района Роман Ченцов сообщил, что пять наиболее проблемных световых опор электрики уже заменили. Местная электрощитовая получила защиту от воздействия осадков. По словам главы сельсовета Сергея Ходякова, комплексная реконструкция линий электропередач намечена на 2021-2023 годы.

Как вариант решения проблемы водоснабжения селянам предлагают за счет администрации пробурить скважины на 3-5 домовладений каждая. Обильно растущие камыши по берегам местного водоема перестали беспокоить жителей. Сухостой скосили за два дня, при этом хорошенько задисковали сухую траву в прибрежной зоне.

Теперь о дороге в направлении станции Хворостянка, которая представляет собой пятикилометровую грунтовую насыпь. В непогоду этот путепровод становится непреодолимой преградой для легковых автомобилей. Решение вопроса — отсыпка щебнем или шлаком. Пользуясь случаем, глава местного сельсовета Сергей Ходяков обратился с просьбой к представителям ОНФ.

— Помогите наладить контакт с Новолипецким комбинатом, — сказал он, — мы говорим про выделение нам необходимого количества доменного шлака в виде безвозмездной помощи.

— А мы, в свою очередь, организовали бы оперативную доставку на проблемный участок дороги, и провели последующее разравнивание, — дополнил его слова Роман Ченцов, — но если вы думаете, что все это произойдет, как по взмаху волшебной палочки, то это в корне неверно. Нам предстоит трудная подготовительная работа.

При этом руководитель муниципалитета заверил селян, пришедших на встречу, что и эту тему он не выпустит из поля зрения.

Итоговую просьбу натальинцев — монтаж небольшой детской площадки — озвучила Татьяна Горькаева.

— Постараемся помочь, но не раньше следующей весны, — заверил активную женщину Р. Ченцов.

Встреча на свежем воздухе завершилась на приятной ноте. Работники ООО «Гелиос» в этот день привезли в Натальино готовый металлический корпус для насосов и автоматики одной из будущих скважин. Все затраты на ее бурение и обустройство взял на себя генеральный директор агрофирмы Геннадий Крутских.

— Работы по добыче чистой воды начнутся со дня на день, — сообщил он присутствующим.

Места еще для двух скважин сейчас определяются. А на прощание районное руководство и «фронтовики» договорились сообща участвовать в решении проблемных вопросов деревни Натальино.