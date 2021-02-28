28 февраля, в 09:55:01 мск, с космодрома Байконур выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М» на борту.

В Роскосмосе рассказали, что создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Два космических аппарата (КА) «Арктика-М» в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) «Арктика-М» обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь, что будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию северных регионов нашей страны.

Роскосмос вел прямую трансляцию запуска космического аппарата.