Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач высоко оценил инвестиционный потенциал межрегионального сотрудничества между Россией и Таджикистаном на бизнес-форуме предпринимателей Согдийской области и регионов РФ. Он отметил, что Россия на протяжении многих лет является основным торговым партнером Таджикистана, на ее долю приходится пятая часть товарооборота республики. Большой вклад в развитие сотрудничества внесла Липецкая область, став постоянным торговым партнером Согдийской области Таджикистана.

В работе форума приняли участие заместитель председателя Согдийской области Таджикистана Анвар Якуби, руководство ТПП РФ, президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов, руководители ТПП и предприятий Москвы, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областей, республики Татарстан и других российских регионов.

«Перспективы взаимодействия между Липецкой областью и Республикой Таджикистан очень широкие. Уверен, что наши деловые и культурные связи будут еще более эффективными», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин особо отметил результаты работы Липецкой области, которые выражаются в постоянном укреплении экономических отношений между Липецкой и Согдийской областями. Из числа перспективных направлений он выделил сельское хозяйство, производство строительной техники, легкая и текстильная промышленность, высокие технологии и туризм.

Анатолий Гольцов рассказал, как проходит реализация заключенных соглашений между предприятиями Липецкой и Согдийской областями. «За последние годы по многим направлениям достигнуты конкретные договоренности, подписан целый ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве, исполнение которых перешло в практическую плоскость. Только в 2022 году между предприятиями Липецкой и Согдийской областями заключено 14 контрактов на общую сумму около 8 млн долларов США», — отметил Анатолий Гольцов.

Визит в Таджикистан состоялся в рамках подписанного протокола о намерениях сотрудничества между Липецком и Худжандом. В состав делегации вошли шесть экспортно-ориентированных предприятий региона: «Екатерина», «Прицепцентр», «Бизнес-Развитие», «Липецксантехмонтаж» и «Архус», а также индивидуальный предприниматель Татьяна Голанцева. Деловая программа включала встречу с мэром города Худжанда и посещение крупных производственных предприятий Согдийской области. Участники познакомились с производственными мощностями по глубокой переработке хлопка-волокна на базе современной технологии, производством хлопчатобумажной пряжи, тканей, швейных изделий широкого ассортимента.

Липчане также приняли участие в выставке-ярмарке промышленной продукции, где был представлен стенд Липецкой области, познакомились с учебным процессом средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов.