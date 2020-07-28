Цыган впервые получил паспорт в 26 лет. В этом Сергею Литовченко помогли добринские полицейские

На днях в Добринском отделе полиции произошло неординарное событие — 26-летний цыган Сергей Литовченко впервые в своей жизни получил паспорт. Поддержать мужа и разделить с ним радость долгожданного события приехала его жена Кристина Казаченко.

В цыганской семье растут пятеро детишек. Их мама, хоть и имеет всего один класс образования, в 17 лет получила-таки паспорт, без которого, как известно, ни в больницу не попасть, ни детские пособия оформить невозможно.

А вот у супруга с этим делом вышла заминка. По месту жительства в одном из районов Воронежской области ему то и дело отказывали в оформлении паспорта. Больно уж хлопотное это дело: установить личность, собрать показания свидетелей, провести дактилоскопическую экспертизу… Ведь по регламенту обратившийся за паспортом человек сам должен предоставить необходимые документы, пошлину заплатить, да еще штраф за просрочку.

Но, оказалось, что любой вопрос можно решить, если немного выйти за рамки казенного отношения к делу. Простого человеческого участия и желания помочь вполне достаточно, чтобы чья-то жизнь пошла совсем по другому руслу.

На выручку молодому человеку пришли добринские полицейские. Сергей когда-то подрабатывал у нас в районе, здесь же живут родственники его жены. Поэтому обратился за помощью к местным охранникам правопорядка.

Вопрос взял под личный контроль начальник ОМВД России по Добринскому району Сергей Наклескин и не успокоился, пока дело не было доведено до логического завершения.

— Конечно, пришлось немало потрудиться, чтобы Сергей, наконец, получил заветный документ, — рассказывает начальник отделения по вопросам миграции Елена Глотова. — Провели все необходимые процедуры по идентификации личности, опросили свидетелей, собрали документы. И сегодня Сергей Литовченко получил паспорт гражданина России.

Счастливые и довольные, супруги не находили слов, чтобы выразить свою благодарность полицейским.

— Теперь я смогу устроиться на работу, — радуется молодой человек. — Без паспорта меня никто не хотел брать. Мечтаю пойти на стройку.

Елена Глотова, вручая цыганскому парню первый в его жизни документ, пожелала, чтобы все в дальнейшем у него было хорошо, а главное, законно.

— Часто бывают такие случаи необычные? — интересуемся у Елены Алексеевны.

— Всякие случаи бывают. Например, есть одна пожилая бабушка, которая к 80 годам не то что паспорта не имела, но даже свидетельства о рождении никогда не получала. А теперь для пенсии решила оформить документы. Пятеро жителей нашего района сознательно не хотят менять советский паспорт на российский. Страны уже нет, а они живут с документом, на котором герб Советского Союза. Еще один мужчина, обратившийся в связи с порчей паспорта, и вовсе по документам числился … умершим. Будем разбираться. Паспорт нужен каждому человеку.