Конкурс агитбригад ЮИД «Знай и выполняй» провели в Тербунском районе педагоги и сотрудники Госавтоинспекции. Команды в двух возрастных категориях: 4-6 и 7-9 классы собрались в школе села Вторые Тербуны. Участники подготовили выступления, в которых постаралась в яркой форме с помощью стихов, песен, танцев, тематических сценок рассказать о важности соблюдения Правил дорожного движения. Кроме того, ребята продемонстрировали знания основ транспортной культуры и дорожной безопасности.

В младшей возрастной группе лучшие творческие способности и знания ПДД показали юидовцы из сёл Казинка, Вторые Тербуны, Урицкое и Тульское. Среди старших школьников отличились ребята из сёл Марьино-Николаевка, Солдатское и Тербуны.

«Такие конкурсы имеют сильный воспитательный и профилактический эффект. Дети погружаются в тему соблюдения правил дорожной безопасности и серьёзнее осознают ответственность всех участников движения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.