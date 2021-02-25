Союзу промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) присвоят имя Анатолия Константиновича Белитченко, сообщают “Новости Приднестровья”.

С таким предложением в ходе траурной церемонии выступил президент организации Юрий Чебан. Он также предложил руководству города Рыбница и депутатам райсовета назвать в честь Анатолия Белитченко одну из улиц города.

Похороны президента ММЗ Анатолия Белитченко прошли сегодня в России, в его родном городе Липецке.

Депутат пяти созывов Верховного Совета ПМР Анатолий Белитченко скончался 21 февраля на 84 году жизни.

Анатолий Константинович Белитченко родился 30 января 1938 г. в рабочем поселке Елань Еланского района Волгоградской области. Трудовую деятельность начал в 1956 г. в качестве разнорабочего Еланской автороты. С 1957 г. на комсомольской работе, в 1963 г. избран секретарем комитета ВЛКСМ треста «Липецкстрой». В 1963 г. он перешел на Новолипецкий металлургический завод диспетчером кислородно-конвертерного цеха.

В июне 1966 г. А.К. Белитченко окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «металлургия черных металлов». В январе 1966 г. его избирают председателем цехового комитета профсоюза кислородно-конвертерного цеха, а в 1968 г. он переводится сменным мастером участка разливки ККЦ № 1, потом работал в должностях старшего мастера, заместителя начальника копрового цеха, а в 1980 г. был назначен начальником копрового цеха НЛМК.

В апреле 1985 г. назначен директором Молдавского металлургического завода, каким руководил на протяжении 20 лет.

Являлся членом совещательного собрания первых депутатов при председателе Верховного Совета ПМР.

Все годы работы на Молдавском металлургическом заводе А.К. Белитченко не прекращал научной и исследовательской деятельности, опубликовал более 40 научных статей. Принял участие в создании 22 изобретений.