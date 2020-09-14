В День села в Средней Матренке открыли спортивную площадку, сквер любви и местную Доску почета

День села для жителей Средней Матренки, который прошел в минувшую пятницу, ознаменовался двумя яркими событиями. В местном парке открыли многофункциональную спортивно-игровую площадку. А перед Домом культуры появился сквер любви.







Новые общественные пространства построили в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Помогли и спонсоры, главный из которых – ООО «Добрыня».

Площадка отвечает всем современным требованиям. Игровой комплекс позволит местной молодежи с пользой проводить свободное время, укреплять физическое здоровье. По меркам небольшого сельского поселения это прекрасный стадион, с трибуной для зрителей и освещением, безопасным резиновым покрытием. Имеется поле для игры в футбол, баскетбол, волейбол.

В сельском парке, помимо новой площадки, уже имеется детский игровой «островок», хоккейная коробка, уличные тренажеры, а скоро появится место для занятий воркаутом.









Сквер любви станет визитной карточкой села, уверены среднематренцы. Красивая ротонда, фонтан «Любовь и голуби», скульптурная композиция «Мальвина и Пьеро». А также две скамьи, Любви и Примирения. Изюминкой сквера стало огромное Сердце». Ибо в приоритете каждого человека стоят: семья, дети, любимые сердца, без которых нет жизни на земле.

Также в этот день состоялось торжественное открытие местной Доски почета.