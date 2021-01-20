На комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию в Липецком горсовете депутаты подняли вопрос о причинах и следствиях коммунальной аварии, которая произошла 14 января в районе дома №29а по ул. Стаханова. В промоину с кипятком, которая образовалась от порыва теплотрассы, попали мужчина и девушка. Они получили серьезные ожоги. Вопрос в повестку дня внес председатель комиссии Владимир Гугнин.

– Мы крайне обеспокоены ситуацией, которая произошла. И с коллегами хотели бы разобраться в причинах аварии. Какие меры были предприняты для ее устранения, какая помощь оказана пострадавшим и их семьям? – обратился Владимир Гугнин к главному инженеру ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация».

Как рассказал Алексей Пшеничников, 14 января 2021 года в 5.13 утра было зафиксировано увеличение подпитки от котельной Юго-Западная и упало давление в трубопроводе. Диспетчер отправил дежурную бригаду, которая в это время находилась в районе ЛТЗ, для выявления места повреждения. Когда поступила информация о том, что провалился автомобиль в районе Стаханова 29а, бригада уже обошла часть сети и находилась в районе ТРЦ «Ривьера». Приехав на место ЧП, бригада осмотрела тепловую камеру – она была затоплена. Специалисты приняли решение об отключении запорной арматуры в других местах. Затем в диспетчерскую поступила информация о пострадавшей девушке.

К ремонтным работам, по словам Алексея Пшеничникова, приступили после того, как ГИБДД разрешили убрать автомобиль. Вскрыли железобетонный канал и обнаружили продольную трещину в нижней части трубы. Следователи фрагменты этого трубопровода изъяли для проведения экспертизы.

– Работа над ошибками проведена? Что было сделано не так? Был ли в ваших нормативных документах пункт, что эту территорию нужно оградить, как только увидели пар? Что будет предпринято, чтобы избежать подобных ситуаций? – спросил депутат Александр Мишин.

– Пока работает Следственный комитет, и пока не будет завершено расследование этого случая с представителями Ростехнадзора, делать выводы рано. Этот трубопровод был построен в 1994 году, по меркам Липецка он не старый. Выдержал гидравлические испытания 2020 года, есть экспертиза и есть положительное заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации, – сообщил главный инженер ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация» Алексей Пшеничников. – Что касается ограждения: поток воды шел по проезжей части, начиная от улицы 60 лет СССР по Стаханова и до Водопьянова. Выход воды был и в районе 15 микрорайона. И где может произойти провал, и где ставить ограждение на тот момент понимания не было. Ведь информация о пострадавших была позднее.

– Каждый год вы отключаете воду, у вас идет плановое отключение сетей. Люди вынуждены терпеть это. Но, кажется, что плановые работы не делаются. В конце декабря у нас была крупная коммунальная авария, теперь снова, еще и с такими печальными последствиями, – возмутилась депутат Вера Урываева.

Главный инженер отметил, что городские сети изношены настолько, что двух 14-дневных отключений летом недостаточно, чтобы выполнить тот объем работ, который запланирован. Потому по несколько месяцев и стоят разрытые траншеи.

– У меня вызывает определенные вопросы подготовка к отопительному сезону муниципалитета и вовлеченность в этот процесс департамента ЖКХ. Я убежден, что эту работу надо улучшать, погружаться сильно и глубоко, – прокомментировал первый вице-спикер Борис Понаморёв.

Алексей Пшеничников посетовал на большое количество управляющих компаний и ликвидацию МУП «АДС», диспетчер которой оповещал УК, которые попадали в зону отключения или снижения параметров. ЕДС, по его словам, эту функцию не выполняет. Не сразу отреагировали на аварийную ситуацию и ресурсники, которые в течение часа должны быть на месте и указать расположение сетей, чтобы при раскопках их не повредили энергетики.

– В городе нет действующих ливневых канализаций – вот беда! Если бы она была, вода из канала ушла в ливневку и на поверхность не поднялась. Она бы не размыла грунт, и не случилось того, что случилось. Мы осмотрели фрагмент трубопровода – изнутри он чистый. Повредился он, на мой взгляд, из-за внешней коррозии. Из-за того, что железобетонные каналы теплосетей работают у нас как ливневая канализация. И при такой эксплуатации наружная коррозия может произойти в любом месте. Угадать, где это случится невозможно. Нет такого инструмента, только гидравлические испытания, – отметил Алексей Пшеничников.

И.о. председателя департамента ЖКХ Александр Шачнев сообщил, что пока в бюджете денег на строительство ливневой канализации нет.

– Финал аварии крайне неприятный, пострадали люди. В рамках подготовки к отопительному сезону департаментом ЖКХ была проведена проверка документов выполненных мероприятий ПАО «Квадра» при подготовке к сезону. Выдан акт готовности и в дальнейшем был получен паспорт Ростехнадзора готовности к отопительному сезону, – рассказал Александр Шачнев. – С «Квадрой» мы ежедневно общаемся, прорабатываем мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, оцениваем районы, где наибольшее количество повреждений. Будем обсуждать и программу ремонтов на будущий период.

Депутат Екатерина Пинаева спросила о помощи пострадавшим.

По словам Алексея Пшеничникова, пострадавшие за счет компании были перевезены в Москву, где их прооперировали в Центре им. Вишневского. Лечение и просьбы липчан взял под личный контроль гендиректор «Квадры».

Депутат Игорь Подзоров предложил оповещать липчан об аварийных ситуациях и их последствиях в СМС-рассылках по примеру сообщений о погодных условиях от МЧС.

Депутат Алексей Харин поинтересовался, будет ли сделан перерасчет за отопление жителям домов, которые попали под аварийное отключение. Главный инженер сообщил, сейчас компания этим занимается.

По итогам обсуждения, парламентарии решили, что администрация города должна усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций. А также представить инвестиционную программу по строительству и ремонту городских сетей.