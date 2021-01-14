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В Задонском районе пересмотрели грфик школьных перевозок после вмешательства прокуратуры

4 часа назад
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Прокуратура Задонского района провела проверку по обращению жительницы Задонского района по вопросу ненадлежащей организации подвоза ее ребенка к месту жительства школьным автобусом после занятий.

Установлено, что расписание маршрутов для перевозки учащихся школы было составлено таким образом, что 12 –летняя школьница могла попасть домой только после 16.00.

После вмешательства прокуратуры график школьных перевозок был пересмотрен, маршрут автобуса проложен напрямую от школы к месту проживания ребенка.

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