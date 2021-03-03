Железнодорожник предотвратил трагедию в Новосибирской области. Инцидент случился 22 февраля в районе остановочного пункта Западная площадка.

Дежурный по переезду Сергей Федоров находился на своем посту, когда за несколько секунд до проследования поезда на переходном настиле оказался посторонний мужчина. Сергей молниеносно оценил ситуацию и успел вытащить его буквально из-под колес.

На кадрах видеонаблюдения видно, что мгновение спустя переезд пересекает пассажирский поезд. Машинист применил экстренное торможение, но остановить махину моментально невозможно.

“За проявленный героизм Сергей Фёдоров будет поощрен руководством железной дороги, а мы будем гордиться поступком нашего товарища”, – сообщили в РЖД.

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