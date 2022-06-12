Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили жителей региона с Днем России.

«Один из самых молодых государственных праздников до 2002 года именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете страны, – говорится в поздравлении. – С этого документа начался отсчет новейшей истории нашего Отечества. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. Главная цель новой России – успех и благополучие граждан.

Несмотря на молодость, праздник имеет прочные исторические корни. Они уходят в глубь веков, когда Россия шла к обретению позиций сильного государства. Победы на этом пути нелегко давались нашим предкам. Независимость страны – это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные победы, патриотизм и мужество.

Современная история России – это продолжение традиций и культур множества народов, объединенных на огромной территории нашей страны. На прочном фундаменте российской государственности, заложенном ими много столетий назад, мы строим новую Россию. Мы стоим плечом к плечу и поднимаем наш триколор, празднуя день общности россиян, отдавая дань особого уважения тем, кто веками кормил, строил и защищал Отечество. Мы гордимся стойкостью, готовностью к самопожертвованию и героизмом воинов, отстаивающих мир на Донбассе и национальные интересы государства, наши неизменные ценности. Ведь у нас одна история, и мы все вместе вновь противостоим нацизму.

Только сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Консолидация общества и в сложные времена, которые мы вместе проживаем сегодня, и в дни радости и побед – одно из основных устремлений современной России. Жители Липецкой области прославились в боях Великой Отечественной, заслужили признание созидательным трудом на благо страны. Липецкая земля дала России немало ученых, инженеров, врачей, писателей – людей разных профессий, трудом которых создавалась мощь государства. Мы делаем все, чтобы упрочить наше единение, укрепить успехи в экономике и социальной жизни.

Дорогие липчане! День России – праздник тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за Отечество, желание трудиться для его процветания, любовь к своей земле, родным и близким людям. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия!».

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали всем жителям Липецкой области здоровья и благополучия, любви и согласия в семьях, успехов в добрых делах на благо Отечества.