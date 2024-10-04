Жители Липецкой области могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. Сдать его можно с 8 по 29 октября на сайте finzachet.ru, для участия нужна регистрация.

Участники зачёта смогут ответить на вопросы о вкладах, кредитах и платёжных картах, других финансовых продуктах и услугах, также о том, как распознать мошеннические схемы. Есть личный и семейный зачёты, выполнение заданий в среднем займёт 20 минут и 1 час соответственно.

Для младшеклассников организаторы разработали интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят их с базовыми понятиями финансовой грамотности. Школьники 7-11 классов с 15 по 17 октября смогут сдать олимпиадный зачёт и выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю финансовая грамотность «Высшей школы экономики». Победители получат льготы при поступлении в вузы. Организаторы онлайн-мероприятия – Банк России и Агентство стратегических инициатив.

«Финансовая грамотность необходима людям всех возрастов. Она помогает эффективнее распоряжаться деньгами, планировать бюджет и принимать обоснованные финансовые решения. Безусловно, в настоящее время особенно важны навыки защиты от мошенников», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.