10 апреля. Еще 7 липчан заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области. Диагноз подтвердился у семи человек. Из них трое контактировали с ранее заболевшими, четверо прибыли из других регионов.

В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 46 человек. За всё время эпидемии вылечились девять жителей региона. В ближайшие дни врачи выпишут ещё нескольких переболевших коронавирусом липчан, сообщает пресс-служба областной администрации.