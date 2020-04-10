В регионе

10 апреля. Еще 7 липчан заразились коронавирусом

3 минуты назад
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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Липецкой области. Диагноз подтвердился у семи человек. Из них трое контактировали с ранее заболевшими, четверо прибыли из других регионов.

В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.

Общее число лиц с диагнозом «Коронавирусная инфекция» на сегодняшний день в регионе составляет 46 человек. За всё время эпидемии вылечились девять жителей региона. В ближайшие дни врачи выпишут ещё нескольких переболевших коронавирусом липчан, сообщает пресс-служба областной администрации.

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