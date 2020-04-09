Акция памяти «Бессмертный полк» пройдет в цифровом формате

9 мая в прямом эфире «Липецкого времени» состоится парад наших солдат-победителей в цифровом формате.

— Мы наследники Великой Победы, нас не остановят временные трудности. Чтобы не прерывалась живая связь времен, чтобы не ушла память о павших бойцах, мы раздвигаем границы Бессмертного полка, — заявил координатор Бессмертного полка в Липецкой области Павел Полуротов.

Присылайте фото, фамилию и имя вашего героя на почту polk.2020@ya.ru. Если не сохранилась фотография, то достаточно имени и фамилии. 9 мая вся Липецкая область увидит их в победном строю в прямом эфире телекомпании «Липецкое временя».