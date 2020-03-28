Александр Бабанов стал бизнес-омбудсменом Липецкой области

Сегодня, на внеочередной 35-ой сессии областного Совета, парламентарии единогласно утвердили в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Бабанова.

В феврале этого года депутаты направили на согласование кандидатуру Александра Бабанова на должность регионального бизнес-омбудсмена Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. На федеральном уровне получено положительное решение.

— В качестве первоочередной задачи в должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей передо мной стоит работа по поддержке малого и среднего бизнеса в регионе. Именно по нему в первую очередь ударила кризисная волна, — рассказал сразу после сессии Александр Бабанов. – Для этого я планирую плотно работать с общественными организациями нашей области, такими как «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная плата и «Деловая Россия». Я надеюсь, что мы вместе с предпринимателями сможем выработать механизм, который поможет выживать бизнесу в это непростое время.

Александру Бабанову 55 лет. Окончил Липецкий политехнический институт, получив квалификацию инженера-металлурга, и Московский Всероссийский заочный финансово-экономический институт — экономист. Имеет ученую степень кандидата технических наук, автор 10 патентов. Работал на инженерных должностях Липецкого тракторного завода, являлся научным сотрудником научно-исследовательского сектора кафедры «Сварочное производство» Липецкого политехнического института. Сейчас директор ООО НПП «Валок-Чугун».