Чемпионки! ВК «Липецк» выиграл чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А»

Волейболистки «Липецка» стали обладателями золотых медалей чемпионата страны Высшей лиги «А». Решение об окончании чемпионата России 2020 года приняла сегодня Всероссийская федерация волейбола. Призовые места распределены по результатам предварительного этапа. ВК «Липецк» стал первым, серебро досталось «Тулице», бронза – нижегородской «Спарте».

Матчи финала планировали начать 21 марта. За первое место «Липецк» должен был бороться с «Тулицей». Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции игры были перенесены.

«Мы давно шли к этому результату, все очень рады. Победа заслуженная! Поздравляем всех игроков, тренерский штаб и, конечно же, наших болельщиков, тех, кто был с нами все эти годы», – сказал генеральный директор ВК «Липецк» Роман Пристовакин.

Волейбольный клуб «Липецк» организован в 2016 году. Победителем чемпионата команда стала впервые.