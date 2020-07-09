Девять участков региональных дорог приняты после ремонта

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецкой области отремонтированы девять участков региональных трасс. В общей сложности в порядок приведено 50,44 км автодорог в семи районах: Измалковском, Грязинском, Добринском, Задонском, Лев-Толстовском, Липецком и Усманском.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, сейчас ведутся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 28 объектах в 16 районах Липецкой области.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».