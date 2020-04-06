Итальянские компании перечислили средства на борьбу с распространением коронавируса в регионе

Итальянские производители, чьи предприятия осуществляют свою деятельность в особой экономической зоне «Липецк» с 2010 года, приняли решение внести свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в Липецкой области.

Руководитель компаний «АЛУ-ПРО» и «Фенци» Франческо Коста был впечатлен тем, что Президент России одним из первых направил самолет с медицинской помощью в Италию, где эпидемия охватила огромное количество жителей.

«Я считаю своим долгом предпринять максимум усилий для оказания помощи людям, которые столкнулись с COVID-19. Именно поэтому мы совместно с учредителями компаний приняли решение направить средства в «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка». Компания «АЛУ-ПРО» и компания «Фенци» перечисляют по 350 тысяч рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией в Липецкой области. В таких сложных обстоятельствах необходимо думать не только о прибыли предприятий, но и о жизни и здоровье людей. Очень надеюсь, что в ближайшее время общими усилиями мы справимся с возникшей напастью и вернемся к нашим повседневным делам», – сказал Франческо Коста.

Ранее пожертвования сделала итальянская компания «Сэст-Лювэ», построившая свой завод в ОЭЗ «Липецк» в 2007 году. Средства, направленные в «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка», будут расходоваться на основании заявок от наиболее пострадавших жителей и организаций региона с целью приобретения медицинских препаратов и оборудования, ликвидации последствий распространения инфекции.