Липчанка выиграла Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности»

Рассказ липецкой восьмиклассницы Дарьи Рыжковой «Искусство слова – самая честная народная исповедь о войне» вошёл в число победителей Всероссийского творческого соревнования. В конкурсе сочинений приняли участие свыше 130 тысяч старшеклассников из всех регионов страны, а также ученики школ при посольствах России за рубежом.

Финалисты и лидеры конкурса получат дипломы Министерства просвещения России на торжественной церемонии в Москве. Победители также будут приглашены 9 мая на Парад на Красной площади, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодёжи уважение к великой истории нашей страны», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.