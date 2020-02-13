Липчанки одержали победу в международных соревнованиях по стендовой стрельбе

Липецкие спортсменки успешно стартовали на международных соревнованиях по стендовой стрельбе «Гран-При Кипра-2020». В первый день турнира юниоры соревновались в упражнениях «трап» и «скит».

Как сообщает региональное управление физкультуры и спорта, Анна Жданова одержала победу в упражнении «скит» среди девушек с результатом 119 из 125 мишеней, превысив норматив мастера спорта международного класса.

Ещё одно золото российской сборной принесла Софья Ивойлова. В упорной перестрелке со спортсменкой из Татарстана в упражнении «трап» Софья выбила 112 из 125 мишеней.

«Особое внимание в регионе уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.