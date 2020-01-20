Липецкая область готова к реализации инициатив Президента

В ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации глава государства уделил особое внимание социальным вопросам и поставил задачи по снижению уровня бедности, повышению качества здравоохранения и улучшению демографической ситуации.

Одно из важнейших изменений будет связано с увеличением материнского капитала. При рождении первенца семья получает право на материнский капитал в 466 617 рублей. Для семьи с двумя детьми размер выплаты составит 616 617 рублей. Эти суммы будут ежегодно индексироваться. При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

Программа по предоставлению материнского капитала – одна из наиболее востребованных в Липецкой области, сообщает региональное отделение ПФР. Средствами маткапитала воспользовались 46260 семей. Кроме того, с 2018 года правом ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за второго ребенка воспользовались 824 малообеспеченных семьи. В 2020 году в Липецкой области эта сумма составляет 9840 рублей.

Также Липецкая область стала одним из первых регионов России, где за рождение или усыновление третьего или последующих детей, а также за рождение близнецов родителям стали выплачивать областной материнский капитал. Куда его потратить, решают сами родители. По инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова в 2019 году был увеличен его размер с 50 до 100 тысяч рублей. В 2019 году выплату получили 2377 семей.

Еще одна региональная мера социальной поддержки касается молодых мам. С 1 января 2019 года женщины в возрасте от 18 до 24 лет могут получить выплату на рождение первенца в размере 85 тысяч рублей. Этим правом воспользовались 1278 женщин. Такие меры поддержки продолжат действовать и в 2020 году.

«Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Будем расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Наша главная задача — поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть, для роста их благосостояния и были готовы рожать больше. Большой уровень федеральных доплат поможет серьезно улучшить положение дел в субъекте и жизнь людей», — считает Игорь Артамонов.

Президент рассказал о новой выплате в поддержку семей с малым доходом. Доплата семьям с ребёнком от 3 до 7 лет, в которых на человека приходится доход менее прожиточного минимума, составит более 5000 рублей в месяц. После оценки того, как работает система, предлагается выплачивать полную сумму — около 11 тысяч рублей на ребёнка в месяц.

Как пояснили в управлении социальной защиты населения Липецкой области, по предварительным подсчетам право на эту выплату должны получить 14783 ребёнка из малообеспеченных семей.

Доля малоимущих граждан в Липецкой области — 8,7% по данным Росстата. 7,5% от общего числа жителей региона стоят на учёте в региональном социальном регистре. Общероссийский показатель бедности составляет 12%.

Также Президент рассказал о необходимости организовать бесплатное питание для младших школьников. Финансировать его будут бюджеты всех уровней. В региональном управлении образования и науки отметили, что все школы области технически к этому уже готовы.

В 2020 году из областного бюджета на питание детей выделено 471,6 млн. руб. Сегодня дотация на каждого школьника составляет 20 рублей в день, остальное доплачивают родители.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин также отметил, что к 2021 году все школы должны иметь доступ к высокоскоростному интернету. В Липецкой области школы технически подключены к глобальной сети. Скорость доступа составляет 50 мегабит в секунду для сельских школ и 100 мегабит в секунду для городских учебных заведений.

Владимир Путин сообщил о введении доплаты классным руководителям в размере не менее 5000 рублей из федерального бюджета. При этом действующие региональные выплаты за классное руководство будут сохранены. С начала этого учебного они составляют шесть тысяч рублей, если в классе больше 15 человек, и пять тысяч если детей в классе меньше 15 детей.

Одному из приоритетных направлений, озвученных Президентом, это строительство детских садов и школ, в регионе также уделяется большое внимание. В 2020 году в Липецкой области построят и введут в эксплуатацию три школы — в Усмани, Липецке, в селе Пятницкое Измалковского района. Возведут три детских сада в липецких микрорайонах. Будет сдан один ясельный корпус в селе Ленино Липецкого района.