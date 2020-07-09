Липецкая область принимает участие в агротехнической выставке «Всероссийский день поля»

Липецкая область представила достижения агропромышленного комплекса на агротехнической выставке «Всероссийский день поля», которая проходит в Брянской области, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

С учётом эпидемиологической ситуации в этом году Минсельхозом России принято решение о проведении выставки не только в традиционном формате, но и в режиме онлайн, что позволит увеличить его охват и познакомить с актуальными разработками отечественного АПК более широкую аудиторию, а также по-новому взглянуть на решение вопросов развития сельского хозяйства, аграрной науки и технологий.

Виртуальный стенд Липецкой области представлен на сайте Всероссийского дня поля: https://russianfieldday.ru/. На нем можно увидеть информацию о регионе и достижениях липецкого агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики региона. На территории Липецкой области работают крупные производства практически всех основных продуктов питания.

«Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Подобные агрофорумы способствуют дальнейшему развитию отрасли, налаживанию межрегиональных связей и продвижению новых технологий».

АПК области в полном объеме обеспечивает основными видами продуктов питания население регионаи позволяет вывозить значительную часть продукции в другие регионы и за рубеж. Липецкая область занимает первое место в стране по производству продукции переработки фруктов и овощей для детского питания, замороженного картофеля, овощей закрытого грунта, льняного нерафинированного масла, питьевой воды и безалкогольных напитков для детского питания.

Регион также в числе лучших в стране по производству сахара, дрожжей, мясной продукции для детского питания, рапсового нерафинированного масла, минеральных вод, молочной продукции для детского питания. В рамках Всероссийского дня поля 9 и 10 июля будут проходить заседания и круглые столы.