Липецкий театр драмы представит новый спектакль к Международному женскому дню

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого готовит премьеру. 7 и 8 марта на суд зрителей представят новый спектакль «Слишком женатый таксист» по пьесе английского драматурга Рэя Куни. Постановка в жанре комедии положений станет подарком зрителям к Международному женскому дню от коллектива театра.

Авторы постановки обещают, что лёгкий сюжет, смешные диалоги, яркие декорации в стиле поп-арт и музыка 60-70-х годов создадут атмосферу праздника и настроят на позитивную волну.