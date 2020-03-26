Липецким журналистам рассказали о повышении эффективности управления жилищным фондом

О работе сферы ЖКХ рассказали журналистам на брифинге в областной администрации. Повышение эффективности управления жилищным фондом остаётся главной задачей сферы ЖКХ, отметил заместитель главы администрации Липецкой области.

Для этого сделано многое. В частности, был увеличен штат Госжилиснпекции, заработала программа фонда капитального ремонта по установке автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах. В 2019 году они появились в 31 доме.

Создан Центр энергоэффективности. Его специалисты провели оценку теплопотребления более чем 5800 многоквартирных домов. С начала отопительного сезона количество домов с высоким теплопотреблением снизилось на 47%. Положительная динамика отмечена на интерактивной карте «Энергоэффективность МКД».

Важно продолжать работать над обратной связью с жителями, сообщил заместитель главы региона Илья Тузов.

«На портал «Развиваем Липецкую область вместе!» в 2019 – 2020 годах поступило около трех тысяч обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В 2020 году количество обращений по вопросам ЖКХ сократилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — сказал Илья Тузов.

Также в 2020 году на 19,5% уменьшилось количество обращений, поступивших в Госжилинспекцию по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В ЕДС оформлено более 30 тысяч заявок по вопросам ЖКХ.Сегодня в Липецкой области работает 117 управляющих компаний. Из них 86 — в областном центре. Необходимо увеличить конкуренцию среди управляющих компаний, отметил Илья Тузов.

«У нас нет никаких черных списков. Подход один: если управляющая компания работает плохо, то мы сделаем все возможное, чтобы она не работала в нашем регионе. В 2019-2020 году лицензии лишили десять управляющих компаний», — сообщил Илья Тузов. Также необходимо установить экономически обоснованный тариф за содержание и ремонт жилья, сообщили на брифинге. Сейчас он не позволяет обслуживать дома с надлежащим качеством. Средний фактический размер платы составляет от 11 до 16 рублей за квадратный метр в зависимости от этажности дома, в то время как экономически обоснованная плата — 20-25 рублей. Только четверть липецких домов платит по экономически обоснованному тарифу. Но окончательное решение о повышении тарифа принимают жильцы на общем собрании.