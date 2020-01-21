Лучшие студенты и аспиранты региона получат областную стипендию

Торжественный прием лучших представителей студенческой молодежи образовательных организаций Липецкой области состоится 24 января в администрации Липецкой области. В рамках торжественного приема состоится церемония награждения 40 лучших студентов и аспирантов региона, которым по итогам 2019 года назначена областная стипендия.
Стипендиатами стали студенты из трех образовательных организаций высшего образования и 16 профессиональных образовательных организаций. Участникам приема будут вручены ценные подарки.
«Я уверен, что многие из нынешних липецких студентов станут успешными, достигнут больших высот. Если идти к поставленной цели, то все получится», — считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.
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