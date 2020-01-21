Лучшие студенты и аспиранты региона получат областную стипендию

Торжественный прием лучших представителей студенческой молодежи образовательных организаций Липецкой области состоится 24 января в администрации Липецкой области. В рамках торжественного приема состоится церемония награждения 40 лучших студентов и аспирантов региона, которым по итогам 2019 года назначена областная стипендия.

Стипендиатами стали студенты из трех образовательных организаций высшего образования и 16 профессиональных образовательных организаций. Участникам приема будут вручены ценные подарки.