Молодые инженеры приняли участие в областном конкурсе

Конкурс молодых инженеров был объявлен для поиска новых идей, а также для работы в технической лаборатории Фонда капитального ремонта Липецкой области. С 8 июня по 5 июля участники выполняли задание по одной из выбранных тем: экспертиза, проектирование, энергоэффективность, материалы и технологии, инновации в капитальном ремонте.

Оценка работ проводилась в несколько этапов. В состав жюри помимо сотрудников ФКР, вошли представители управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, Департамента градостроительства и архитектуры Липецка и ЛГТУ. Как сообщили в управлении ЖКХ региона, набор студентов в лабораторию таким способом позволит собрать команду креативных молодых людей, которые решили связать свою профессиональную деятельность со строительством и сферой капитального ремонта. Техническая лаборатория станет для них тем местом, где они смогут на современном оборудовании и программном обеспечении реализовать свои идеи.

Официальное объявление итогов запланировано на 14 июля. Церемония будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях в аккаунтах Фонда капитального ремонта Липецкой области @kapremont48. «Наша задача – сделать жизнь липчан лучше, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Многое сегодня нужно делать быстрее, дешевле и качественнее. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений для нашего населения, и обмениваться лучшими практиками».