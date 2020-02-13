На реконструкцию исторической части Ельца будут выделены средства из федерального бюджета

Рабочая встреча министра Культуры России и главы администрации Липецкой области состоялась сегодня в Москве. Ольга Любимова и Игорь Артамонов обсудили ряд вопросов, связанных с развитием культурной и туристической сфер региона.

Сегодня Елец уже включён в программу «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Ранее с этой инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов. Министр культуры России сообщила, что ведомство заинтересовано в скорейшем развитии культурной сферы в регионе и поручила представить соответствующую дорожную карту по этому комплексному проекту. В рамках программы Елец получит весомую финансовую поддержку из федерального бюджета. Средства будут направлены на реконструкцию исторической части древнего города.

Глава региона также рассказал о необходимости реставрации елецкой табачной фабрики, реконструкции Городского Дворца молодёжи «Октябрь» в Липецке и о задачах по восстановлению ДК «Эльта» в Ельце. Также на встрече Игорь Артамонов доложил о реализации в Липецкой области национального проекта «Культура». В частности, речь шла о строительстве сельских домов культуры.