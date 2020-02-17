На участке реконструкции моста у посёлка Новая Жизнь ведётся мониторинг автомобильных заторов

Выездное рабочее совещание на участке реконструкции моста у посёлка Новая Жизнь провёл заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. С представителями регионального управления дорог и транспорта, ГИБДД и подрядной организации обсуждались вопросы, касающиеся графика производства работ, обеспечения безопасности и контроля движения по путепроводу.

По поручению главы региона Игоря Артамонова строительство нового путепровода началось раньше запланированного срока. Подрядчик работает на опережение графика, чтобы максимально быстро возвести путепровод.

В настоящее время рабочие приступили к забивке свай, в связи с чем на участке реконструкции введено реверсивное движение по одной полосе. Ограничение движения повлекло за собой образование пробок. К этому готовились несколько недель: на участке ограничено движение грузового транспорта, изменены маршруты и расписания пассажирских автобусов.

Из-за нестабильности транспортных потоков ежедневно проводится регулировка светофоров. Также ведётся мониторинг автомобильных заторов как на месте, так и удалённо при помощи современных средств. В часы пик регулирование переходит из автоматического режима в ручной.

Участники выездного совещания на месте оценили новую схему движения с переводом светофора у дамбы Матырского водохранилища в режим мигающего жёлтого сигнала и увеличением цикла зелёного сигнала светофора со стороны образования пробки в часы пик перед путепроводом. Илья Тузов подчеркнул, что специалистам необходимо сделать всё возможное для сокращения автомобильных заторов на данном участке.

«Поступает много жалоб на затруднённое движение транспорта в этом районе. Мы стараемся вовремя устранять все недочёты, чтобы жители не испытывали неудобств и чтобы избежать аварийных ситуаций», – прокомментировал Илья Тузов.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяжённость объекта – 635 метров, стоимость работ – 311 миллионов рублей. Вторая ветка путепровода с двумя полосами движения должна быть построена до конца 2020 года.