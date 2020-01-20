На заседании координационного Совета обсудили итоги реализации региональных проектов в Липецкой области

Заседание координационного Совета по проектному управлению в Липецкой области состоялось сегодня в администрации региона. Его провел глава области Игорь Артамонов.

В ходе работы начальник управления экономического развития Липецкой области, руководитель областного проектного офиса Сергей Курбатов представил итоги реализации региональных проектов в прошедшем году. Были подробно проанализированы выполнение контрольных точек и мероприятий, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расходование бюджетных средств, достижение плановых значений показателей, установленных на 2019-й.

Также участники заседания обсудили «дорожные карты» по выполнению региональных проектов в нынешнем году, в том числе актуальные проблемы и возможные риски при их реализации. Намечены ключевые цели, мероприятия и показатели региона по каждому из них. Игорь Артамонов взял под личный контроль выполнение региональных проектов и потребовал в еженедельном режиме отчитываться об их реализации.

«Очень важно выстроить системную работу в этой сфере. Любое дело будет успешным, если оно реализуется последовательно и настойчиво», – считает руководитель исполнительной власти региона.