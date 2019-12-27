Надой добринских коров увеличился благодаря современным рационам кормления

Добринские животноводы стали получать от каждой коровы на 900 граммов молока больше, нежели в прошлом году. Такие цифры привел во время еженедельной оперативки у главы Добринского района его заместитель Александр Михалин.

На сегодня одна среднестатистическая добринская буренка дает в сутки 17,5 килограммов молока. Как сообщили в районном отделе сельского хозяйства, увеличение надоев стало возможным благодаря внедрению в производство современных рационов кормления. Дойное стадо ежедневно получает сбалансированные комбикорма, в составе которых, помимо богатых белком фуражных смесей, присутствуют несколько видов жмыхов, минеральные добавки и премиксы.

Ежедневно с добринских ферм на переработку отправляют по 38 тонн натурального молока.