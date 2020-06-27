Нижнематренцы обживали Оренбуржье

Безземелье всегда было бичом русского крестьянства. И многие сельские труженики стремились переселяться в другие места. Особенно это касалось государственных крестьян — потомков бывших однодворцев. В Российском государственном историческом архиве хранится немало дел по таким переселениям. И среди них дело № 11320, которое началось 15 февраля, а закончилось 19 мая 1832 года. Окончательно вопрос о переселении решался в департаменте государственных имуществ 4 марта 1828 года. А рассматривался вопрос о переселении группы крестьян из волостного села Нижняя Матренка. Он был решен положительно.

Среди тех, кто подали заявления о переселении, были Степан Акинфьевич Коровин, Алексей Филиппович Литаврин, Фандей (возможно Фаддей — Вед.) Иванович Афонасьев (правильно Афанасьев — Вед.), Петр Семенович Бартенев, Иван Васильевич Афонасьев, Иван Исаевич Коровин и Антон Абрамович Губин. В документе указаны только эти лица, как главы семейств. Другие члены семьи не упоминаются.

Переселялись нижнематренцы в Бузулукский уезд Оренбургской губернии (в 1851 году Бузулукский уезд был передан в состав Самарской губернии, ныне Бузулукский район расположен в Оренбургской области — Вед.). Таким образом наши земляки были первыми «обживателями» степного Оренбуржья.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.