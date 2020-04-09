Областная детская библиотека проводит виртуальные игры по краеведению

Виртуальные игры по краеведению создали для юных липчан. Областная детская библиотека открыла для читателей «Краеведческую мозаику». Игры и викторины представлены на сайте учреждения.

Как сообщает региональное управление культуры и туризма, дети могут проверить свои знания истории родного края, вспомнить памятники и достопримечательности областного центра, отгадать, судьбы каких известных писателей и поэтов связаны с Липецкой землёй.

Для юных краеведов библиотекари составили кроссворд «Родные просторы», филворд «В гостях у подводного царства» и викторину «В гостях у липы». Ребят ждут тематические игры «Гордость и слава земли Липецкой» о выдающихся земляках, «Встречи на Липецкой земле» о знаменитых поэтах и писателях, побывавших в наших краях, а также «Памятники и памятные места города» о достопримечательностях, которые можно увидеть на улицах города.