Одаренные дети получили областную стипендию за успехи в сфере культуры и искусства

Торжественная церемония вручения свидетельств о назначении областной стипендии студентам и одаренным детям, живущим в регионе, состоялась на днях в концертном зале Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова.

За достижения в прошедшем году отмечены 10 талантливых студентов колледжей искусств области и 45 одаренных учащихся детских школ искусств региона.

Областные стипендии выплачиваются ежегодно. Добившись успехов в сфере культуры и искусства на территории Липецкой области, именно эти юные таланты отстаивали честь нашего региона на всероссийских и международных конкурсах.

В Липецкой области сложилась эффективная система поддержки органами власти талантливой молодежи. Юноши и девушки, добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности, ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды.