Определены победители областного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли»

Итоги областного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли» подвело управление потребительского рынка и ценовой политики. Он проводится в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области». С 2019 года в конкурсе участвуют не только предприятия розничной торговли, но предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения.

Победителей определяют по таким критериям, как стабильный прирост оборота розничной торговли, наличие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, рост налоговых отчислений, уровень зарплаты, ассортимент, цены и высокое качество обслуживания.

По итогам конкурса лучшим предприятием розничной торговли стал супермаркет «Европа» по ул. Стаханова, 36. Лучшими среди сельских поселений признаны магазин «Мастер» в поселке Лев Толстой и магазин «В Десяточку» в Елецком районе. Лучшим предприятием общественного питания стало кафе гостиничного комплекса «Долгоруковский» в селе Долгоруково. Среди предприятий бытового обслуживания первое место занял салон красоты «Бьюти» г. Ельца.