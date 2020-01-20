Определены победители областного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли»

Итоги областного конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли» подвело управление потребительского рынка и ценовой политики. Он проводится в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области». С 2019 года в конкурсе участвуют не только предприятия розничной торговли, но предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения.
Победителей определяют по таким критериям, как стабильный прирост оборота розничной торговли, наличие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, рост налоговых отчислений, уровень зарплаты, ассортимент, цены и высокое качество обслуживания.
По итогам конкурса лучшим предприятием розничной торговли стал супермаркет «Европа» по ул. Стаханова, 36. Лучшими среди сельских поселений признаны магазин «Мастер» в поселке Лев Толстой и магазин «В Десяточку» в Елецком районе. Лучшим предприятием общественного питания стало кафе гостиничного комплекса «Долгоруковский» в селе Долгоруково. Среди предприятий бытового обслуживания первое место занял салон красоты «Бьюти» г. Ельца.
«Сфера потребительского рынка имеет особое значение для повышения уровня жизни населения. От эффективной работы отрасли напрямую зависит рост благосостояния липчан», — считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.
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