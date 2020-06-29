Подать заявку о голосовании на дому можно через ЕДС

Единая диспетчерская служба Липецкой области запустила новый сервис. Служба принимает заявки от желающих проголосовать по поправкам к Конституции РФ на дому. Для этого необходимо позвонить в ЕДС и сообщить оператору свои фамилию, имя, отчество, адрес прописки и контактный телефон. Подать заявку может любой желающий, независимо от возраста и состояния здоровья.

Также специалисты Единой диспетчерской службы оказывают консультативную помощь. Позвонив в ЕДС, можно узнать адрес своего избирательного участка. Звонки принимаются по номеру 8-800-450-48-48. Служба работает круглосуточно.