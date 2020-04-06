Работающие жители области старше 65 лет могут уйти на больничный с 6 по 19 апреля

Работающие граждане старшего поколения, находящиеся в самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Ранее в Правительстве РФ было подписано соответствующее Постановление. Управляющий Липецким региональным отделением Сергей Зачиняев пояснил, что уже с понедельника 6 апреля официально трудоустроенные липчане, чей возраст больше 65 лет, могут уйти на больничный.

Листок нетрудоспособности, оформленный в связи с действием режима самоизоляции, будет оплачен из средств Фонда социального страхования РФ. Для назначения пособия от граждан не потребуется заполнения или предоставления никаких дополнительных документов.

По данным Минтруда РФ, работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удалённую работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчёт пособия по листку нетрудоспособности будет проходить по общим правилам — с учётом трудового стажа. Выплата пособий будет осуществляться единовременно в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Все работодатели региона, у которых в штате есть граждане старше 65 лет, обязаны направить реестры на выплату пособий в Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.