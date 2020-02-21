Работы художников-примитивистов жители Липецка смогут увидеть в галерее современного искусства «Буксир»

Выставка трех-художников примитивистов откроется 21 февраля, в галерее современного искусства «Буксир» Юрий Татьянин, Сергей Горшков и Евгений Чепурин представят в Липецке свои живописные работы и художественные объекты, объединённые одной темой «Весна идёт, Весне дорогу!». Выставка станет своеобразным подарком всем женщинам Липецка к 8 Марта.

Юрий Татьянин представит мини-ковры с бактериями и микробами. Воронежский художник, скульптор и книжный график Сергей Горшков представит деревянные скульптуры. Воронежца Евгения Чепурина за яркость красок, простоту сюжета и гармоничность форм называют «русским Матиссом». Липчане впервые увидят его картины. Познакомиться с работами художников можно до 3 апреля.