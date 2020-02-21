С липецким предпринимателям поделились опытом работы на отечественных и зарубежных маркетплейсах

40 липецких предпринимателей посетили мастер-класс «Как продвигать товары собственного производства на международный рынок. Онлайн-продажи на маркетплейсах». Все слушатели получили соответствующие сертификаты.

Обучение организовано управлением экономического развития Липецкой области совместно с Центром развития предпринимательства. Представители малого и среднего бизнеса могли задать вопросы спикерам и познакомиться с нюансами организации поставок и продаж, ценообразования, маркетинговой активности на маркетплейсах.

Интернет-маркетолог, специалист по международным продажам Алина Гончаренко рассказала, как стартовать на крупнейших маркетплейсах и как создать продукт, который станет бестселлером на примерах успешных предпринимателей.

Представитель компании BIOTELA Тимур Славин поделился опытом работы на крупнейших отечественных и зарубежных маркетплейсах. Консультант «ЦПЭ Липецкой области» Борис Дмитриев рассказал о возможностях получения господдержки при организации дополнительных каналов интернет продаж.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, отмечает глава региона Игорь Артамонов. «В Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объем бюджетного финансирования ежегодно увеличивается», – подчеркивает Игорь Артамонов.