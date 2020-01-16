Спасатели будут следить за безопасностью на водоемах в Крещенский сочельник

Подготовка к Крещению активно идет в Липецкой области. Дежурство сотрудников регионального управления МЧС России, государственной инспекции по маломерным судам, водолазов, пожарно-спасательных подразделений, медиков и других экстренных служб будет организовано 18 января, в Крещенский сочельник, в местах массовых купаний.

Спланирована группировка в составе 349 человек, 99 единиц техники, 8 плавсредств и 11 комплектов водолазного снаряжения, сообщили в управлении МЧС по региону. Спасатели будут патрулировать водные объекты, выявлять несанкционированные места купаний для предотвращения несчастных случаев. Всего в этом году в городах и селах обустроены 25 крещенских купелей. В областном центре это берег реки Воронеж на Центральном пляже и пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ. В Воловском, Грязинском, Долгоруковском, Задонском и Хлевенском районах места купаний на водных объектах не планируются, уточнили в управлении МЧС по региону.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отметил важность жесткого контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей», – подчеркивает руководитель области.