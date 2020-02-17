Студенты-медики проявят свои таланты на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства пройдёт в Липецком медицинском колледже 18 февраля. Молодые медики будут соревноваться по четырём специальностям: «Сестринское дело», «Фармация», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика».
В региональном этапе примут участие представители четырёх образовательных организаций: Елецкий медицинский колледж, Усманский филиал Липецкого медицинского колледжа, Липецкий медицинский колледж, Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС.
Главной целью регионального этапа является выявление наиболее одарённых и талантливых студентов и определение участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
«Подготовке медицинских кадров в регионе уделяется особое внимание. Важно, чтобы молодые профессионалы совершенствовали своё мастерство, и видели возможности и перспективы для трудоустройства в Липецкой области», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.
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