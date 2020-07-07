В Долгоруковском районе ведется капитальный ремонт школы

В селе Братовщина Долгоруковского района проходит масштабный капитальный ремонт средней школы имени Героя Советского Союза Виктора Севрина.

В здании 1991 года постройки регулярно проводились косметические ремонты, но из-за движения грунта на одной из стен здания появилась трещина, начала протекать крыша. Администрацией Долгоруковского района было принято решение усилить конструкции стены. Также утеплили кирпичный фасад — его облицовывают плиткой. Он будет вентилируемым. Заменили полностью крышу — плоскую сделали скатной.

В школе учатся 187 детей. Перед новым учебным годом строители отремонтировали все кабинеты, заканчивают обновление актового зала. Идут работы и в пищеблоке. Оборудование здесь поменяли несколько лет назад, теперь обновляют и помещение. Появятся в школе дополнительные санузлы, в том числе для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Ремонт обойдется почти в 16 миллионов рублей. На условиях софинансирования большую часть выделило управление строительства и архитектуры Липецкой области, оставшуюся сумму добавили из местного бюджета.