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В Долгоруковском районе ведется капитальный ремонт школы

6 часов назад
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В селе Братовщина Долгоруковского района проходит масштабный капитальный ремонт средней школы имени Героя Советского Союза Виктора Севрина.

В здании 1991 года постройки  регулярно проводились косметические ремонты, но из-за движения грунта на одной из стен здания появилась трещина,  начала протекать крыша. Администрацией Долгоруковского района было принято решение усилить конструкции стены. Также утеплили кирпичный фасад — его облицовывают плиткой. Он будет вентилируемым. Заменили полностью крышу — плоскую сделали скатной.

В школе учатся 187 детей.  Перед новым учебным годом строители отремонтировали все кабинеты, заканчивают обновление актового зала. Идут работы и в пищеблоке. Оборудование здесь поменяли несколько лет назад, теперь обновляют и помещение. Появятся в школе дополнительные санузлы, в том числе для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

Ремонт обойдется почти в 16 миллионов рублей. На условиях софинансирования большую часть выделило управление строительства и архитектуры Липецкой области, оставшуюся сумму добавили из местного бюджета.

«Вместе с капитальным ремонтом здания школа получит комплект нового оборудования — мебель, оснащение для школьных лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. Это позволит  вывести процесс обучения на новый уровень. Надеемся, что 1 сентября дети придут в новую  отремонтированную школу», — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. 

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